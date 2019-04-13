Диллиан Уайт: Поветкин и Ортис не хотят драться со мной

Новости спорта: Диллиан Уайт рассказал, что Луис Ортис а Александр Поветкин боксеры не хотят драться с ним.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал, что испытывает проблемы с поиском соперника для своего следующего поединка 13 июля в Лондоне, и, по его утверждениям, кубинец Луис Ортис и россиянин Александр Поветкин не хотят боя с ним.

«Это поединки, которые мы хотим организовать, но эти ребята хотят слишком много денег, — заявил Уайт в интервью iFL TV. — Они хотят получить за бой со мной такие же деньги как за бой с Джошуа. Ты получил 500 тысяч долларов за бой с Деонтеем Уайлдером. Мы предложили ему 2 млн фунтов. Это, что касается Луиса Ортиса. Мы предложили Ортису в три раза больше, но он не захотел. Поветкин дал согласие на бой со мной, но не захотел. Что я могу сделать? Я пытаюсь организовать бой с ними. Они понимают, что я опасен.».

«Я не говорю, что я лучший боксер в мире, самый сильный и самый быстрый, но попробуйте найдите боксера, у которого больше страсти, куража и храбрости, чем у меня, — добавил Уайт. — Бой состоится 13 июля, но еще не знаю против кого. Эдди [Хирн] что-то готовит. Надеюсь, в ближайшие пару недель что-то решится. Время истекает. Мне нужно имя жертвы, чтобы я начал подготовку к охоте. Я просто говорю Эдди: «Найди мне кого-нибудь как можно быстрее», а он отвечает: «А, эти ребята хотят слишком много денег, эти боятся, эти ребята — то, эти ребята — это».