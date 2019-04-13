Скачать
Суббота, 13.04.2019
Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Донбасс победил в плей-офф Днепр и стал чемпионом Украины по хоккею
Донбасс победил в плей-офф Днепр и стал чемпионом Украины по хоккею
Ломаченко - Кролла: все о бое
Ломаченко - Кролла: все о бое
Киев-Баскет вышел в финал плей-офф Суперлиги
Киев-Баскет вышел в финал плей-офф Суперлиги

Диллиан Уайт: Поветкин и Ортис не хотят драться со мной

Диллиан Уайт: Поветкин и Ортис не хотят драться со мной
05:21 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта: Диллиан Уайт рассказал, что Луис Ортис а Александр Поветкин боксеры не хотят драться с ним.

Британский супертяжеловес Диллиан Уайт рассказал, что испытывает проблемы с поиском соперника для своего следующего поединка 13 июля в Лондоне, и, по его утверждениям, кубинец Луис Ортис и россиянин Александр Поветкин не хотят боя с ним.

«Это поединки, которые мы хотим организовать, но эти ребята хотят слишком много денег, — заявил Уайт в интервью iFL TV. — Они хотят получить за бой со мной такие же деньги как за бой с Джошуа. Ты получил 500 тысяч долларов за бой с Деонтеем Уайлдером. Мы предложили ему 2 млн фунтов. Это, что касается Луиса Ортиса. Мы предложили Ортису в три раза больше, но он не захотел. Поветкин дал согласие на бой со мной, но не захотел. Что я могу сделать? Я пытаюсь организовать бой с ними. Они понимают, что я опасен.».

Ломаченко: Кролла находится в лучшем положении, чем я

«Я не говорю, что я лучший боксер в мире, самый сильный и самый быстрый, но попробуйте найдите боксера, у которого больше страсти, куража и храбрости, чем у меня, — добавил Уайт. — Бой состоится 13 июля, но еще не знаю против кого. Эдди [Хирн] что-то готовит. Надеюсь, в ближайшие пару недель что-то решится. Время истекает. Мне нужно имя жертвы, чтобы я начал подготовку к охоте. Я просто говорю Эдди: «Найди мне кого-нибудь как можно быстрее», а он отвечает: «А, эти ребята хотят слишком много денег, эти боятся, эти ребята — то, эти ребята — это».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Луис Ортис, Диллиан Уайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кролла: все о бое
02 Ломаченко - Кролла: прогноз на бой и совет от Беленюка
03 Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
04 Футбол. Где и когда смотреть матчи 24-го тура УПЛ
05 Энтони по прозвищу "Миллион долларов": все что нужно знать о сопернике Ломаченко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь