Ломаченко - Кролла: Где и когда смотреть бой

Новости спорта: Утром 13 апреля (время киевское) Василий Ломаченко будет защищать титул чемпиона мира по боксу.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко в ночь с 12 на 13 апреля для Украины проведет защиту своих титулов в поединке с обязательным претендентом британцем Энтони Кроллой.

Текстовая онлайн трансляция боя Ломаченко - Кролла начнется в 06:00 по киевскому времени на нашем сайте. Сам бой начнется ближе к 6:30 по киевскому времени.

В Украине бой официально показывает телеканал Интер. Трансляция начнется 13 апреля, в 5:50 по киевскому времени в программе Большой бокс.

В интернете бой также можно будет посмотреть на американском ESPN+ и британском Sky Sports.