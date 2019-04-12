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Ломаченко - Кролла: Где и когда смотреть бой

Ломаченко - Кролла: Где и когда смотреть бой
16:46 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Утром 13 апреля (время киевское) Василий Ломаченко будет защищать титул чемпиона мира по боксу.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе украинец Василий Ломаченко в ночь с 12 на 13 апреля для Украины проведет защиту своих титулов в поединке с обязательным претендентом британцем Энтони Кроллой.

Текстовая онлайн трансляция боя Ломаченко - Кролла начнется в 06:00 по киевскому времени на нашем сайте. Сам бой начнется ближе к 6:30 по киевскому времени.

Ломаченко: Кролла находится в лучшем положении, чем я

В Украине бой официально показывает телеканал Интер. Трансляция начнется 13 апреля, в 5:50 по киевскому времени в программе Большой бокс.

В интернете бой также можно будет посмотреть на американском ESPN+ и британском Sky Sports.

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