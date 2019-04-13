Джейкобс - о бое с Альваресом: Я побеждал более страшного соперника - рак

Новости спорта: Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом.

Этот бой состоится 4 мая.

"Это мой шанс доказать, что я являюсь лучшим боксёром в своём дивизионе в мире. Я и раньше делал то, что казалось невозможным. 10 лет назад я был в больнице в инвалидном кресле. А теперь я дерусь за титул чемпиона мира. Это моя судьба и наследие.

Я смотрел смерти в глаза. Тогда я лежал в больнице, был прикован к постели, врачи сказали, что у меня рак, а я больше никогда не смогу боксировать. Я смог выиграть самую тяжёлую ментальную битву! У Альвареса никогда не было такого соперника, как рак. А у меня был, и я победил. Это уже делает меня победителем!

Альварес — великий чемпион. Он проводил бои с сильнейшими, у него были тяжёлые поединки с Геннадием Головкиным. Но я знаю, что Головкин не так быстр, как я, он не так силён. Я лучше него", — цитирует Джейкобса BoxingScene.