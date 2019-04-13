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Хирн включил Усика в пятерку лучших супертяжей мира

Хирн включил Усика в пятерку лучших супертяжей мира
01:32 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Эдди Хирн включил Александра Усика в список 5-ти лучших спертяжей, несмотря на то, что украинец еще не провел ни одного боя.

Сопромоутер чемпиона мира в тяжелом севе по версиям WBO, WBC и IBF Александра Усика Эдди Хирн уже включил украинца в свой личный рейтинг лучших спертяжеловесов, хотя боксер еще не провел ни единого боя в новом для себя дивизионе.

"Думаю, на данный момент есть пять супертяжеловесов, которых я бы назвал ультраэлитными, если хотите. Это пять лучших супертяжеловесов в мире. В этот список я включаю и Александра Усика. Я в курсе, что он еще не провел ни одного боя в этом дивизионе, но он абсолютный чемпион в тяжелом весе и он гений. Усик бесспорно должен быть в этом списке.

Итак, это Энтони Джошуа, Диллиан Уайт, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер и Александр Усик. Для меня это пять лучших супертяжеловесов мира. Если ранжировать их, то это Джошуа, Фьюри, Уайт, Уайлдер и Усик. Я знаю, что это мнение может показаться спорным, но такое у меня восприятие", - цитирует Хирна BoxingScene.

Хирн сделал свой прогноз на бой Усик - Такам

Напомним, что Александр Усик проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама 25 мая в США.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик, Эдди Хирн.
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