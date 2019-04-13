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Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой

Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
20:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Instagram

Новости спорта: Украинский средневес проведет боя за звание официального претендента на титул IBF.

Украинский средневес Сергей Деревянченко (12-1, 10 КО) в ночь с 13 на 14 апреля в Нью-Йорке, США, проведет бой за звание официального претендента на пояс IBF против немца Джека Кулкая (25-3, 13 КО).

Главный бой в прямом эфире можно смотреть на американском телеканале FOX Sports 1, ESPN, ESPN+. На постсоветском пространстве поединок покажет телеканал Матч! Боец. 

Следить за поединком онлайн можно будет на нашем сайте в этой новости. Начало – утром в воскресенье, 14 апреля, после 05:00.

Деревянченко - Кулкай: результаты взвешивания (Видео)

В предыдущем бою Деревянченко, напомним, раздельным решением проиграл американцу Даниэлу Джейкобсу (35-2, 29 КО) поединок за пояс IBF, а Кулкай техническим нокаутом победил доминиканца Рафаэля Бежарана (26-3-1, 12 КО).

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Бокс, Новости бокса, Бокс новости, Сергей Деревянченко.
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