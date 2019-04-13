Деревянченко - Кулкай: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта: Сергей Деревянченко и Джек Кулкай прошли процедуру взвешивания накануне боя.

Вчера в Миннеаполисе (США) прошло официальное взвешивание участников отборочного поединка по версии IBF в среднем весе. Бывший претендент на титул в этой весовой категории, 33-летний украинец Сергей Деревянченко показал на весах 159 фунтов (72,1 кг), а его соперник, 33-летний экс-чемпион мира в первом среднем весе Джек Кулкай — 159,2 фунта (72,2 кг).

Также в этом вечере бокса состоится еще один отборочный поединок по версии IBF — в рамках второго среднего веса Питер Куиллин (167,6 фунта / 76 кг) встретится с Калебом Труа (167,8 фунта / 76,1 кг).

Напомним, ранее Хильберто Рамирес успешно дебютировал в полутяжелом весе.