Скачать
Суббота, 13.04.2019
Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Украинки завоевали четвертое "золото" на чемпионате Европы по спортивной борьбе
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
Ломаченко нокаутировал Кроллу
Ломаченко нокаутировал Кроллу
Гран-при Китая: Албон разбил машину (Видео)
Гран-при Китая: Албон разбил машину (Видео)

Деревянченко - Кулкай: результаты взвешивания (Видео)

Деревянченко - Кулкай: результаты взвешивания (Видео)
07:29 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Сергей Деревянченко и Джек Кулкай прошли процедуру взвешивания накануне боя.

Вчера в Миннеаполисе (США) прошло официальное взвешивание участников отборочного поединка по версии IBF в среднем весе. Бывший претендент на титул в этой весовой категории, 33-летний украинец Сергей Деревянченко показал на весах 159 фунтов (72,1 кг), а его соперник, 33-летний экс-чемпион мира в первом среднем весе Джек Кулкай — 159,2 фунта (72,2 кг).

Также в этом вечере бокса состоится еще один отборочный поединок по версии IBF — в рамках второго среднего веса Питер Куиллин (167,6 фунта / 76 кг) встретится с Калебом Труа (167,8 фунта / 76,1 кг).

Ломаченко - Кролла: онлайн-трансляция боя

Напомним, ранее Хильберто Рамирес успешно дебютировал в полутяжелом весе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Сергей Деревянченко, Джек Кулкай, Сергей Деревянченко - Джек Кулкай.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ломаченко - Кролла: события боя
02 Ломаченко - Кролла: все о бое
03 Ломаченко - Кролла: полный бой (Видео)
04 Ломаченко нокаутировал Кроллу
05 Ломаченко - Кролла: прогноз на бой и совет от Беленюка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь