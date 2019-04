Ломаченко - Кролла: онлайн-трансляция боя

Поединок между украинским и британским боксерами-легковесами пройдет в субботу, 13 апреля 2019 года, на знаменитом Staples Center в американском Лос-Анджелесе. На кону боя Василий Ломаченко/Энтони Кролла чемпионские пояса по версиям WBA и WBO, а также титул чемпиона журнала The Ring, которыми владеет украинский боксер.

Начало боя: ближе к 7:00

6:38 Впереди бой Ломаченко - Кролла.

6:37 Хильберто Рамирес победил Томми Карпенси, который отказался выходить на 5-й раунд.

6:20 Интересно! Это всего лишь второй раз в истории украинский боксер будет драться в главном бою вечера в Staples Center. Первым был Виталий Кличко в бою против Леннокса Льюиса (2003).

6:14 Поддержать Василия Ломаченко пришел еще один украинский чемпион мира Александр Гвоздик.

6:08 Сейчас дебютный поединок в полутяжелом весе проведет чемпион мира на категорию ниже Хильберто Рамирес, который встретится с Томми Карпенси.

5:50 Василий Ломаченко уже прошел процедуру тейпирования рук.

5:35 Прибытие главных боксеров вечера на Staples Center в американском Лос-Анджелесе.

