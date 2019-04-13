Ломаченко - Кролла: онлайн-трансляция боя

Новости спорта: Прямая трансляция вечера бокса, главным событием которого станет чемпионский бой Ломаченко - Кролла.

Поединок между украинским и британским боксерами-легковесами пройдет в субботу, 13 апреля 2019 года, на знаменитом Staples Center в американском Лос-Анджелесе. На кону боя Василий Ломаченко/Энтони Кролла чемпионские пояса по версиям WBA и WBO, а также титул чемпиона журнала The Ring, которыми владеет украинский боксер.

Ломаченко vs Кролла

Начало боя: ближе к 7:00

6:38 Впереди бой Ломаченко - Кролла.

6:37 Хильберто Рамирес победил Томми Карпенси, который отказался выходить на 5-й раунд.

6:20 Интересно! Это всего лишь второй раз в истории украинский боксер будет драться в главном бою вечера в Staples Center. Первым был Виталий Кличко в бою против Леннокса Льюиса (2003).

6:14 Поддержать Василия Ломаченко пришел еще один украинский чемпион мира Александр Гвоздик.

Переглянути цей допис в Instagram @alex_gvozdyk Допис, поширений LomUs™️ (@lomus_17) 12 Кві 2019 р. о 8:07 PDT

6:08 Сейчас дебютный поединок в полутяжелом весе проведет чемпион мира на категорию ниже Хильберто Рамирес, который встретится с Томми Карпенси.

5:50 Василий Ломаченко уже прошел процедуру тейпирования рук.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LomUs™️ (@lomus_17) 12 Кві 2019 р. о 7:30 PDT

5:35 Прибытие главных боксеров вечера на Staples Center в американском Лос-Анджелесе.

Василий Ломаченко:

"Кролла — обязательный претендент. У меня не было выбора. Мне необходимо драться с ним, чтобы сохранить титул по версии WBA, а уже затем двигаться к покорению поставленных целей. Люди ценят и уважают историю. Поэтому я и хочу стать частью этой истории. У меня два олимпийских золота. А теперь я хочу вписать свое имя также и в историю профессионального бокса. Для этого мне нужен хороший, звездный, именитый оппонент. Я жду, когда такой появится".

Энтони Кролла:

"Побить Ломаченко — это апсет на все времена. Он очень силен ментально, парень вынуждает соперников капитулировать. Знаю. Понимаю, что нужно будет совладать с тем, что в бою будет казаться, что "все пропало". Но я выйду на ринг не восторгаться им. Это моя работа".

Промо-ролик Ломаченко-Кролла (видео)

К слову, амбициозный американский боксер Теофимо Лопес будет присутствовать на этом поединке - это потенциальный следующий соперник Ломаченко.