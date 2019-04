Хильберто Рамирес успешно дебютировал в полутяжелом весе

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе мексиканец Хильберто Рамирес дебютировал в рамках полутяжелого дивизиона одержал досрочную победу над американцем Томми Карпенси.

Хильберто доминировал от раунда к раунду и избивал соперника с первых раундов. Как итог, после 4 раунда угол Карпенси принял решение, что с их подопечного хватит и остановили бой.

