Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)

Новости спорта: Смотрите видео лучших моментов боя Сергей Деревянченко – Джек Кулкай.

воскресенье, 14 апреля, в Миннеаполисе на арене Minneapolis Armory украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко (12–1, 10 КО) победил немца Джека Кулкая (25–3, 13 КО). Победитель боя стал обязательным претендентом на звание чемпиона мира по версии IBF.

Победу украинский боксер получил решением судей.

Лучшие моменты боя:

Судейское решение 116:112, 116:112 и 115:113 в пользу Деревянченко. Таким образом украинец получил шанс сразиться за титул IBF в среднем весе.