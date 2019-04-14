Сиренко: По Усику сложно попасть

Новости спорта: Владислав Сиренко рассказал о своих спаррингах с Александром Усиком.

Перспективный украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (10-0, 9 КО) является одним из спарринг-партнеров своего именитого соотечественника Александра Усика (16-0, 12 КО), который сейчас готовится к своему дебютному бою в супертяжелом дивизионе против камерунца Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО).

Об этом сам Сиренко рассказал в интервью BWTMONLINE TV.

‘’Я уже две недели спаррингую с Усиком. Он отличный парень и отличный боец. Особенный боец. Как закончится его бой с Такамом? Усик победит. Не знаю, нокаутом или по очкам, но победит. Скорее всего, по очкам, потому что Такам – стойкий парень. Хотя может и нокаутировать, потому что в ударной мощи он прибавил, он стал сильнее бить. Сейчас у него достаточно силы в ударах, чтобы доставить ими множество проблем супертяжам. Но его главными козырями остаются скорость и техника. С ним очень тяжело боксировать, по нему очень сложно попасть‘’, - сказал Владислав Сиренко.