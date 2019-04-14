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Уорд о возможном бое Ломаченко - Лопес

Уорд о возможном бое Ломаченко - Лопес
15:00 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Андре Уорд прокомментировал возможный бой Василий Ломаченко - Теофимо Лопес.

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Андре Уорд поделился мнением, готов ли 21-летний проспект лёгкого веса Теофимо Лопес к встрече с чемпионом мира по версиям WBA Super и WBO Василием Ломаченко. Лопес регулярно упоминает украинца в едких комментариях и вызывает на бой.

"Если Лопес так настаивает на поединке с Ломаченко, если он избрал такой путь, чтобы получить этот бой, то дайте ему шанс. Сможет ли он победить? Не знаю. Возможно, сейчас ему слишком рано выходить на такой поединок. Но когда Флойд Мейвезер вызывал на бой Хенаро Эрнандеса, все называли его сумасшедшим. Никто не верил в победу Мохаммеда Али над Сонни Листоном. Но это бокс, и первое правило здесь — верить в свои способности", — рассказал Уорд в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.

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Напомним, в пятницу в Лос-Анджелесе на арене Staples Center завершился большой вечер бокса Top Rank, главным боем в котором стад поединок Ломаченко - Кролла.

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Бокс, Андре Уорд, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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