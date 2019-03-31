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Уорд прокомментировал победу Гвоздика над Нгумбу

Уорд прокомментировал победу Гвоздика над Нгумбу
12:08 Сегодня Телеграф xsport.ua

Новости спорта: Экс-чемпион мира Андре Уорд назвал главный недостаток Александра Гвоздика.

Бывший чемпион мира Андре Уорд считает, что Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) создал недостаточно проблем Дуду Нгумбу (38-9, 14 КО) во время защиты пояса WBC:

«Он сделал то, что должен был сделать, но окончание было не очень, люди хотели увидеть больше. Думаю, Гвоздик показал то, что он показывает всегда. Он хороший боксер, техничный, точный, но он должен создавать больше проблем сопернику в атаке, не знаю, готов ли он ментально переключать передачу.

Гвоздик - Нгумбу. Видео боя

Каково это тренироваться восемь недель и затем выигрывать поединок подобным образом? Со мной никогда подобного не происходило, думаю, это ужасно. Но нужно пройти через это разочарование, выйти на свет и сказать себе: «Я понимаю, что это не то, что хотели увидеть болельщики, это не то, к чему я готовился, но я провел защиту, забрал чек. Сейчас нужно вернуться домой и просто смотреть, что будет дальше, что еще я могу сделать».

Слова Гвоздика после победы над Нгумбу

Напомним, Гвоздик заявил, что не удовлетворен тем, как одержал победу.

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Бокс, Александр Гвоздик, Андре Уорд, Новости бокса, Дуду Нгумбу.
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