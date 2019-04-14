Стали известны подробности травмы Ломаченко

Новости спорта: Украинский чемпион Василий Ломаченко может вернуться на ринг в сентябре.

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО), сообщил, что травма, которую получил украинский боксер в поединке против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО), оказалась не серьезной.

"Его костяшка вывихнута, операция не требуется. Они просто поставили ее на место. Три недели в гипсе, и он будет в порядке.

Мы увидим его снова в ринге, скорее всего, в сентябре", – сказал Климас.

Ранее сам Ломаченко сообщал, что может пропустить до восьми недель. Напомним, Василий травмировал руку во время последнего нокаутирующего удара в поединке с Кроллой.