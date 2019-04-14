Скачать
Воскресенье, 14.04.2019
Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя
Порье в главном бою UFC 236 победил Холлоуэя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Деревянченко - Кулкай. Видео лучших моментов боя
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Столкновение Квята с Сайнсом и Норрисом на первом круге Гран-при Китая (Видео)
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам
Борец Беленюк посвятил "золото" чемпионата Европы Украине и украинцам

Стали известны подробности травмы Ломаченко

Стали известны подробности травмы Ломаченко
12:48 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский чемпион Василий Ломаченко может вернуться на ринг в сентябре.

Эгис Климас, менеджер чемпиона WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко (13-1, 10 КО), сообщил, что травма, которую получил украинский боксер в поединке против британца Энтони Кроллы (34-7-3, 13 КО), оказалась не серьезной.

"Его костяшка вывихнута, операция не требуется. Они просто поставили ее на место. Три недели в гипсе, и он будет в порядке.

Мы увидим его снова в ринге, скорее всего, в сентябре", – сказал Климас.

Ломаченко - Кролла: лучшие моменты боя (Фото)

Ранее сам Ломаченко сообщал, что может пропустить до восьми недель. Напомним, Василий травмировал руку во время последнего нокаутирующего удара в поединке с Кроллой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Ломаченко - Кролла.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Деревянченко - Кулкай: события боя
02 Деревянченко – Кулкай: где и когда смотреть бой
03 Деревянченко решением судей победил Кулкая
04 Деревянченко - Кулкай: лучшие моменты боя (Видео)
05 Беленюк - чемпион Европы по греко-римской борьбе 2019
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь