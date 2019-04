Сэмюэл Питер отправил Эредиа в нокдаун, но проиграл бой (Видео)

Мексиканский джорнимен Марио Эредиа (16-6-1, 13 КО) одержал довольно неожиданную победу в бою с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе нигерийцем Сэмюэлем Питером (37-7, 30 КО), победив его разделенным решением судей.

38-летний Питер неплохо начал бой, и в третьем раунде отправил своего 26-летнего оппонента в нокдаун правым хуком, после чего еще несколько раз потряс правыми апперкотами, однако молодой Эредиа выстоял, а во второй половине боя просто переработал возрастного нигерийца.

Samuel Peter "The Nigerian Nightmare" just lost a split decision to the Mexican journeyman Mario Heredia on @fightnightlive_. I thought that Peter won the fight, he had Heredia down and in trouble in the 3rd but he still looked pretty terrible in there. pic.twitter.com/IM36I9YO0v

— Beadybea (@Beadybea) 13 апреля 2019 г.