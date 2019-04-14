Усик призвал украинцев не смотреть телевизор

Новости спорта: Александр Усик призывал не смотреть "этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы".

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO,WBC и IBF Александр Усик заявил, что бой Василия Ломаченко против Энтони Кроллы - это лучшее, что он видел по телевизору за последний месяц. Боксер попросил украинцев не смотреть телевизор и объяснил, почему.

"За последний месяц, бой Ломаченко - Кролла - это, наверное, лучшее, что можно было посмотреть по телевизору. Без преувеличения. Потому что сейчас показывают одну жесть. Хоть я и не смотрю его, но на базе, где я тренируюсь, я постоянно слышу разговоры. Люди говорят о том, что показывают по телевизору: какие-то дебаты, тот сказал то, тот обозвал того...

Люди, мы сходим с ума. Что происходит? Мы обзываем друг друга, виним друг друга, врем друг другу...и все остальное. Кто-то хочет менять, кто-то не хочет... Люди, все зависит только от вас. Если вы что-то хотите изменить в своей жизни, то просто берете и меняете. Кто-то перестает употреблять алкоголь или есть после шести, кто-то начинает тренироваться, читать, учиться, что-то другое. Все зависит только от нас, а не от чьего-то времени. Каждый должен понимтаь, что он строитель своей жизни.

Я прошу вас перестать смотреть этот бред, который нам показывают, который мы смотрим, который мы додумываем. Это жесть. Перестаньте смотреть этот ящик, который достает оставшиеся мозги из нашей головы и просто превращает их в непонятную субстанцию, которая потом будет непригодная к использованию.

Тот, кто решил себе что-то в жизни, должен просто это делать молча, никого не призывая и не принуждая к чему-то. Я, например, решил, что хочу для себя и я буду это делать. Никто мне не будет указывать. Так вот Ломаченко порадовал нас всех своей победой, это, как глоток воды в пустыне, где ее нету. Он разбавил всю эту гадость.

Давайте жить, развиваться, любить... Мы очень сильные, просто не до конца это понимаем, наверное", - сказал Усик в прямой трансляции в Instagram.