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Альваресу не интересен бой с Деревянченко

Альваресу не интересен бой с Деревянченко
05:48 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Мексиканец хочет стать абсолютным чемпионом мира в среднем весе.

Чемпион мира по версиям WBC и WBA в среднем весе Сауль Альварес заявил, что в этому году поставил перед собой цель стать абсолютным чемпионом мира.

"Цель на этот год – выиграть все титулы. Если у Головкина до конца года появится титул, мы с удовольствием сразимся с ним еще раз. Если же нет, посмотрим, какой расклад будет осенью.

Мне предстоит тяжелый бой, но я хочу все пояса. Мы с Геннадием дали фанатам два отличных боя. Если он будет чемпионом, почему бы не устроить третий", - заявил Альварес в комментарии worldboxingnews.net.

4 мая Альварес встретится с чемпионом IBF Даниэлем Джейкобсом. Еще одним титулом в среднем весе владеет Деметриус Андраде.

Накануне украинец Сергей Деревянченко завоевал право считаться обязательным претендентом на пояс IBF, который 4 мая постарается выиграть Сауль Альварес.

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Бокс, Сауль Альварес, Новости бокса, Бокс новости, Сергей Деревянченко.
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