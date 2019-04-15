Украинец Сиренко сделал свой прогноз на бой Усик - Такам

Новости спорта: Однако главными козырями Александра остаются скорость и техника.

Молодой украинский боксер Владислав Сиренко, выступающий в хевивейте, сделал свой прогноз касательно боя между экс-абсолютным чемпионом мира в крузервейте Александром Усиком и Карлосом Такамом, а также выделил сильные стороны соотечественника.

"Я уже две недели спаррингую с Усиком. Он отличный парень и отличный боец. Особенный боец.

Как закончится его бой с Такамом? Усик победит. Не знаю, нокаутом или по очкам, но победит. Скорее всего, по очкам, потому что Такам – стойкий парень. Хотя может и нокаутировать, потому что в ударной мощи он прибавил, он стал сильнее бить. Сейчас у него достаточно силы в ударах, чтобы доставить ими множество проблем супертяжам.

Но его главными козырями остаются скорость и техника. С ним очень тяжело боксировать, по нему очень сложно попасть", - цитирует Владислава BWTMONLINE TV.