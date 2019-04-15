Тренер Пакьяо сделал уверен в победе Ломаченко над Гарсией

Новости спорта: При этом специалист не исключает, что американец сможет доказать обратное.

Американский тренер Фредди Роуч не сомневается, что чемпиона мира в легком весе по версии WBA иWBO Василий Ломаченко (13-1, 10 КО) одержит победу над обладателем титула WBC Майки Гарсией (39-1, 30 КО). Слова специалиста передает Fino Boxing:

«Думаю, Ломаченко легко победит. Майки перешел в другой вес, где не выиграл ни раунда, но это был его выбор. Майки – хороший боец, но ему необходимо драться в категориях пониже, чтобы иметь конкурентные поединки, и поединок с Ломой – это идеальный бой, чтобы доказать, каков он на самом деле».

Ранее Гарсия назвал имя своего следующего оппонента, и им оказался не Ломаченко.

Напомним, что в последнем бою украинец успешно защитил титулы, победив британца Энтони Кроллу (34-7-3, 13 КО).