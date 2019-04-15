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Уайлдер рассказал, почему отказался от контракта с DAZN

Уайлдер рассказал, почему отказался от контракта с DAZN
09:11 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Деонтей Уайлдер рассказал о ближайших планах, и об отказе контракта сервису DAZN.

Непобежденный американский боксер-профессионал Деонтей Уайлдер рассказал о ближайших планах, и об отказе контракта сервису DAZN, который мог сделать Уайлдера самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

"Я не боюсь что не смогу получить бои с Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, это сделать очень просто. Я ставлю на самого себя и делаю то, что считаю нужным. А тем ребятам приходится делать то, что им скажут. Я ставлю условия, а они их принимают. В этом заключается разница между нами.

Скоро я станут самым высокооплачиваемым спортсменом в мире. Если не верите, просто смотрите. Вы это сами увидите. Предложение DAZN не было справедливым. Невозможно заключать сделку, если не владеешь абсолютно всей информацией. Это могло понести вред для меня.

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Я не тот человек, который соглашается, просто увидев цифры. Я рассматриваю все в комплексе, как общую картину. Они думали, что смогут бросить мне деньги и я соглашусь, но это не так", - цитирует Уайлдера Daily Mail.

DAZN предложила Уайлдеру контракт, суммой на 100 млн. евро.

Напомним, ранее сообщалось, что Уайлдер связывался с лагерем Кличко по поводу боя с ним.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, DAZN.
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