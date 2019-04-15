Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг

Новости спорта: Украинцу потребуется перерыв после поединка с британцем.

Обладатель титулов чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко собирается выйти на ринг в следующий раз в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что в конце лета или начале осени может состояться бой против Ричарда Комми.

"Увидимся в сентябре", - говорится в посте в Twitter.

Напомним, что украинский боксер защитил свои пояса в бою против Энтони Кроллы, отправив британца в тяжелый нокаут.

Во время поединка Василий повредил руку, однако после обследования выяснилось, что операция ему не потребуется.