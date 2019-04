Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг

Обладатель титулов чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко собирается выйти на ринг в следующий раз в сентябре 2019 года.

Ранее сообщалось, что в конце лета или начале осени может состояться бой против Ричарда Комми.

See you in September pic.twitter.com/FUIQBdVKYY

— LOMA (@VasylLomachenko) 14 апреля 2019 г.