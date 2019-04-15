Ломаченко рассказал, когда вернется на ринг

Обладатель титулов чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко собирается выйти на ринг в следующий раз в сентябре 2019 года.
Ранее сообщалось, что в конце лета или начале осени может состояться бой против Ричарда Комми.
See you in September pic.twitter.com/FUIQBdVKYY
— LOMA (@VasylLomachenko) 14 апреля 2019 г.
"Увидимся в сентябре", - говорится в посте в Twitter.
Напомним, что украинский боксер защитил свои пояса в бою против Энтони Кроллы, отправив британца в тяжелый нокаут.
Во время поединка Василий повредил руку, однако после обследования выяснилось, что операция ему не потребуется.