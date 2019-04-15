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Хирн - о возможном бое Джошуа - Уайлдер

Хирн - о возможном бое Джошуа - Уайлдер
12:04 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Промоутер рассказал о всех нюансах возможного боя.

Промоутер чемпиона WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, что их больше интересует поединок с чемпионом WBC в этом весе Деонтеем Уайлдером, а не с бывшим чемпионом мира Тайсоном Фьюри.

"Мы с Джошуа сконцентрированы только на бое с Уайлдером. Естественно, если этот бой будет невозможен или нам не удастся договориться, тогда нам придется попробовать организовать другой большой бой.

Главное у нас с Бобом то, что мы можем позвонить друг другу и договориться о бое в любое время, когда захотим. С некоторыми людьми такая возможность у нас отсутствует.

Мы договариваемся о каждом следующем бое отдельно, и пока предпочетаем сохранять данное положение, чтобы долгосрочные обязательства не стали помехой для боя с Уайлдером", - заявил Хирн.

Напомним, ранее стало известно, когда может состояться поединок Усик - Джошуа.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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