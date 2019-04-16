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Олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко

Олимпийский чемпион бросил вызов Ломаченко
07:55 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Британец Люк Кэмпбелл готов к испытанию украинским чемпионом.

Британский легковес Люк Кэмпбелл заявил, что готов провести бой с чемпионом мира по версии WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко. Британец уверен, что два олимпийских чемпиона должны встретиться в ринге.

«Кролла был смел, но Василий показал свой уровень. Два золотых медалиста Олимпиады определенно должны встретиться друг с другом в ринге», — написал Кэмпбелл в Twitter.

На прошлой неделе Ломаченко в Лос-Анджелесе защитил титулы чемпиона мира в легком весе по версиям WBO и WBA, нокаутировав британца Кроллу в четвертом раунде, но при этом Василий травмировал руку. Травма украинца оказалась несерьезной и в сентябре он должен вернуться на ринг.

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Ломаченко хочет провести бой с Майки Гарсией, но если американец не сбросит вес, то украинец готов драться с Кэмпбеллом.

35-летний британец Люк Кэмпбелл в последнем бою победил мексиканца Адриана Янга в пятом раунде нокаутом. Бой состоялся в прошлом месяце.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Люк Кэмпбелл.
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