Экс-тренер сборной Украины по боксу - о переходе Усика в хэвивейт

Новости спорта: Экс-тренер сборной Украины уверен в перспективах бывшего подопечного.

Бывший главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский уверен, что, несмотря на небольшие габариты и отсутствие нокаутирующего удара, у Александра Усика (16-0, 12 КО) есть хорошие шансы в супертяжелом дивизионе.

«Усик, Ломаченко, Шелестюк, Хитров – это большие и выдающиеся наши боксеры, сделали очень много для любительского бокса. Они имеют право принимать решение, которое хотят. Саша Усик собрал все пояса в тяжелом весе и перешел в супертяжелый. Это его решение, и он имеет на него право.

Если спросите, правильное ли это правильное решение? То это покажет время, это бокс. Саша может побеждать сейчас любого тяжеловеса. Он сейчас уже за сто килограмм и говорит, что боевую сделает 98 кг. Я впервые его возил с весом 84 кг, когда он выступал в первом тяжелом весе. Когда он завоевывал лицензию, одолевал тяжеловесов, которые весили по 91 кг и более. Он делал из них клоунов на турнире в Италии. В серии WSB вы видели, каких тяжеловесов он побеждал. Поэтому думаю, если он будет в хорошей форме и все правильно сделает, то сможет стать чемпионом в супертяжелом весе. Он очень талантливый боксер, у него есть все компоненты. Говорят, что у него нет нокаутирующего удара. Ну, нет, но он людей и так «переворачивал».

Надо понимать, что не все боксеры нокаутеры. Есть еще игровики и темповики. Накаутерами рождаются. «Банка» либо есть, либо нет. У Сани много данных и качеств боксера, благодаря которым он может спокойно перекрыть отсутствие нокаутирующего удара. Хотя это бокс, и нокаутирующий удар может быть в любой момент. Он так измотает скоростью рук и ног, что соперники сами попадают. У него есть много вариантов».

В супертяжелом весе Усик дебютирует 25 мая в Чикаго боем против Карлоса Такама (36-5-1, 28 КО). Букмекеры уверены, что украинец победит камерунца.