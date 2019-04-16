Арум назвал вероятных соперников Ломаченко помимо Гарсии

Новости спорта: Боб Арум надеется, что его прошлые проблемы с Майки Гарсией не помешают организовать боя с Василием Ломаченко.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, как будет развиваться карьера украинца в ближайшем будущем.

Так, Арум заверил, что сейчас пытается выяснить планы Майки Гарсии и понять, реально ли организовать бой с ним, а если его не удастся реализовать сейчас, то промоутер видит в соперниках у Ломаченко Люка Кэмбелла или Ричарда Комми.

В соответствии с информацией, полученной журналистом Los Angeles Times Лэнсом Пагмайром в беседе с Арумом, сейчас он ждет решения Майки Гарсии, который вот-вот определится, будет ли он проводить обязательную защиту пояса WBC в легком весе или откажется от него. Если Гарсия решит сохранить пояс, то Арум будет добиваться объединительного боя с ним и надеется, что прошлые ссоры не помешают этому (Гарсия два года судился с Top Rank, чтобы расторгнуть контракт - ред.).

Если Майки Гарсия откажется от пояса WBC, то промоутер украинца считает, что следующим его обладателем станет Люк Кэмпбелл, которого и видит потенциальным соперником украинца.

В случае, если не удастся реализовать ни один из вариантов, то команда Ломаченко вернется к чемпиону IBF Комми Ричарду, бой с которым не состоялся из-за его травмы.

Отметим, что Ломаченко успешно защитил титулы в поединке против Энтони Кроллы.