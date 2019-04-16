После боя с Альваресом Джейкобс хочет реванша с Головкиным

Новости спорта: Джейкобс готов к реваншу с Головкиным и заявляет, что у него украли победу.

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Дэниел Джейкобс поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версиям WBA и WBC Саулем Альваресом. Этот бой состоится 4 мая.

«Победа докажет, что я являюсь лучшим бойцом в своём дивизионе. Болельщики поймут, что я сильнее Головкина.

Я всегда говорил, что являюсь лучшим. И я неоднократно подчёркивал, что у меня украли победу над Головкиным. Поэтому победа над Канельо покажет болельщикам, чего я стою. Затем я мог бы провести реванш с Головкиным и лично доказать, что сильнее.

Я очень уважаю Альвареса. Он безусловно входит в топ-10 в мире. Но у него были неоднозначные бои, в которых он, на мой взгляд, проиграл, включая оба поединка с Головкиным», — цитирует Джейкобса SkySports.