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Поветкин намерен провести бой против Уайта

Поветкин намерен провести бой против Уайта
09:02 Сегодня Телеграф ua-football.com

Новости спорта: Россиянин думает, что ему под силу одолеть британского боксера.

Бывший чемпион мира по версии WBA Regular Александр Поветкин признался, что он уже согласился на поединок с обладателем титула по версии WBC Silver, первым номером рейтинга WBC Диллианом Уайтом. Тем не менее ответа от стороны британца всё ещё нет.

"Уайт — хороший, известный боксёр, первый номер в WBC. Был бы интересный бой. Мы уже давно согласились на этот бой, но с их стороны никакого ответа, насколько я знаю, не было. Дадут они ответ, что бой будет — я выйду против него, почему нет? Пока интересно и пока получается — надо боксировать с сильными", — приводит слова россиянина официальный сайт промоутерской компании "Мир бокса".

Александр Поветкин предыдущий поединок провёл в сентябре 2018 года, досрочно уступив Энтони Джошуа.

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Александр Поветкин, Бокс, Новости бокса.
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