Джошуа - Миллер: американский боксер провалил допинг-тест

Новости спорта: С высокой вероятностью британцу Энтони Джошуа придется искать другого соперника.

Американский непобедимый супертяж Джаррелл Миллер сдал положительный результат допинг-пробы на вещество GW1516 (эндуробол). Об этом сообщает ESPN.

После заваленной пробы на допинг запланированный бой с британцем Энтони Джошуа рискует не состояться. Результаты мочи Миллера взяли представители VADA 20 марта.

Отметим, что ранее именно Миллер обвинял Джошуа в применении запрещенных препаратов.

Представитель Миллера заявил, что американец пока что продолжает тренировки в рамках подготовки к бою с Энтони Джошуа.

Изначально запланированный поединок между Миллером и Джошуа должен был стать дебютом британца в США и состояться 1 июня в Нью-Йорке.