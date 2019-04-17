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Промоутер Джошуа - о допинге Миллера

Промоутер Джошуа - о допинге Миллера
10:38 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Промоутер, похоже, начинает подыскивать замену горе-бойцу из США.

Поединок между обладателем титула чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и Джаррела Миллера может не состояться из-за положительной допинг-пробы последнего.

Промоутер британца Эдди Хирн прокомментировал сложившуюся ситуацию отметив, что его подопечный продолжит готовиться к бою, который назначен на 1 июня и пройдет на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

"VADA проинформировала нас, что в пробе Джаррела, которая была взята 20 числа прошлого месяца, найдены запрещенные вещества. Мы контактируем со всеми сторонами и скоро расскажем обо всем более подробно. Джошуа продолжает готовиться к поединку на 1 июня 2019 года в Madison Square Garden", - рассказал Эдди в своем Twitter.

Джошуа - Миллер: американский боксер провалил допинг-тест

Отметим, что ранее Дмитрий Салита, один из промоутеров Джаррелла Миллера, также высказался касательно сложившийся ситуации.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн, Джаррел Миллер.
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