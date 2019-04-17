Промоутер Джошуа - о допинге Миллера

Новости спорта: Промоутер, похоже, начинает подыскивать замену горе-бойцу из США.

Поединок между обладателем титула чемпиона мира WBO, WBA, IBF и IBO Энтони Джошуа и Джаррела Миллера может не состояться из-за положительной допинг-пробы последнего.

Промоутер британца Эдди Хирн прокомментировал сложившуюся ситуацию отметив, что его подопечный продолжит готовиться к бою, который назначен на 1 июня и пройдет на Madison Square Garden в Нью-Йорке.

"VADA проинформировала нас, что в пробе Джаррела, которая была взята 20 числа прошлого месяца, найдены запрещенные вещества. Мы контактируем со всеми сторонами и скоро расскажем обо всем более подробно. Джошуа продолжает готовиться к поединку на 1 июня 2019 года в Madison Square Garden", - рассказал Эдди в своем Twitter.

Отметим, что ранее Дмитрий Салита, один из промоутеров Джаррелла Миллера, также высказался касательно сложившийся ситуации.