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Беринчик - Аракава: где и когда смотреть бой

Беринчик - Аракава: где и когда смотреть бой
14:45 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Серебряный призер Олимпиады-2012 выйдет в ринг против японца Аракавы.

Обладатель титула WBO Intercontinental в легком весе Денис Беринчик в субботу, 20 апреля, проведет защиту титула в бою с 37-летним японцем Нихито Аракава.

Прямую трансляцию из киевского Дворца спорта поединка Беринчик - Аракава организует телеканал "Интер". Время начала — в 22:25.

На счету соперника украинского боксера 32 победы, из которых 18 – нокаутом, а также 6 поражений и две ничьи. Наш спортсмен выиграл все десять боев на профи-ринге, при этом семь из них завершил досрочно.

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Дополнением к главному событию вечера станет восьмираундовый поединок новой украинской звезды профессионального бокса Дмитрия Митрофанова.

Напомним, что в Беринчик одержал эффектную победу нокаутом в поединке против филиппинца Росеки Кристобаля. Поединок состоялся в Броварах в ТРЦ "Терминал" 22 декабря.

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