Головкин - Роллс: названы дата и место боя

Новости спорта: Бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин проведёт следующий поединок 8 июня 2019 года.

Его соперником станет 35-летний канадец Стиви Роллс, сообщает официальная страница стриминговой платформы DAZN в «Твиттере». Встреча пройдёт в Нью-Йорке, на арене «Мэдисон Сквер Гарден».

Для Головкина это будет первый поединок после поражения от Сауля Альвареса и потери чемпионских титулов. Напомним, не так давно он подписал соглашение с DAZN на проведение шести поединков.

Роллс (19-0, 10 КО) предыдущий поединок провёл в декабре 2018 года, победив единогласным решением судей Кеандре Лезервуда. В послужном списке Роллса нет ни одного известного соперника. Он входит в топ-15 лишь одной из четырёх престижных организаций, занимая девятое место в рейтинге IBF.