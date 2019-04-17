Миллер готовится к бою с Джошуа, несмотря на проваленный допинг-тест

Новости спорта: Джаррел Миллер продолжает подготовку к титульному поединку с британцем Энтони Джошуа, несмотря на то, что бой двух супертяжей оказался под угрозой срыва.

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что Миллер провалил допинг-тест. Теперь боксёру грозит дисквалификация.

"Мы взаимодействуем с ВАДА, чтобы получить более подробную информацию. Позже мы сможем прокомментировать ситуацию. Пока что Миллер продолжает готовиться к поединку с Джошуа, который должен состояться 1 июня", – написала пресс-служба Salita Promotions, представляющая Миллера, в своём "твиттере".

Отметим, что в 2014 году Миллера уже наказывали за проваленный допинг-тест. Тогда он был отстранён от спорта на девять месяцев.

Напомним, что бой Миллера и Джошуа должен состояться на арене "Мэдисон Сквер Гарден".