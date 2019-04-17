Скачать
Среда, 17.04.2019
Ингулец - Заря: видеотрансляция матча Кубка Украины
Ингулец - Заря: видеотрансляция матча Кубка Украины
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины
Сегодня состоятся полуфиналы Кубка Украины
Усик зажег на тренировке (Видео)
Усик зажег на тренировке (Видео)

Миллер готовится к бою с Джошуа, несмотря на проваленный допинг-тест

Миллер готовится к бою с Джошуа, несмотря на проваленный допинг-тест
16:35 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Джаррел Миллер продолжает подготовку к титульному поединку с британцем Энтони Джошуа, несмотря на то, что бой двух супертяжей оказался под угрозой срыва.

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что Миллер провалил допинг-тест. Теперь боксёру грозит дисквалификация.

"Мы взаимодействуем с ВАДА, чтобы получить более подробную информацию. Позже мы сможем прокомментировать ситуацию. Пока что Миллер продолжает готовиться к поединку с Джошуа, который должен состояться 1 июня", – написала пресс-служба Salita Promotions, представляющая Миллера, в своём "твиттере".

Джошуа - Миллер: американский боксер провалил допинг-тест

Отметим, что в 2014 году Миллера уже наказывали за проваленный допинг-тест. Тогда он был отстранён от спорта на девять месяцев.

Напомним, что бой Миллера и Джошуа должен состояться на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Джошуа, Новости бокса, Джаррел Миллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона - Манчестер Юнайтед: события матча
02 "Было неприятно смотреть": Промоутер Фьюри - о бое Ломаченко - Кролла
03 Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов
04 Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд
05 Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь