Три супертяжа готовы заменить Миллера в бою с Джошуа

Новости спорта: Сразу несколько боксеров-тяжеловесов прореагировали на информацию, согласно которой Джарелл Миллер провалил допинг-тест.

Из-за нарушения антидопингового законодательства бой Миллера и британца Энтони Джошуа, который должен был состояться 1 июня в Нью-Йорке, находится под угрозой срыва.

Первым в «Твиттере» о готовности выйти на ринг сообщил американский боксёр Майкл Хантер (16-1, 11 КО). Американец написал, чтобы промоутер Джошуа Эдди Хирн позвонил ему.

Вскоре аналогичное сообщение в «Твиттере» оставил 33-летний небитый британец Джо Джойс (8-0, 8 КО). На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Джойс завоевал серебряную медаль.

Ещё одним претендентом стал новозеландец Джозеф Паркер (25-2, 19 КО). Он уже встречался с Джошуа в прошлом году, и тогда судьи отдали победу британцу.