Кличко показал, как выглядит его курс "Управление вызовами" (Видео)

Новости спорта: Владимир Кличко показал, как выглядит один из эпизодов его курса "Управления вызовами".

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко показал, как выглядит один из эпизодов его курса «Управления вызовами», который украинец уже четвертый год преподает в Университете Санкт-Галена.

«Мы очень горды, тем что курс идет уже четыре года, и проекты продолжает реализовывать. Мы продолжим с радостью решать наши жизненные проблемы, методично превращая их в вызовы». Мы – движущая сила», — подписал видео, которое он разместил на своих страницах в социальных сетях, сам Владимир.

В субботу, 20 апреля, в киевском Дворце спорта состоится боксерское шоу компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine