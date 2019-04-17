Кличко показал, как выглядит его курс "Управление вызовами" (Видео)

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко показал, как выглядит один из эпизодов его курса «Управления вызовами», который украинец уже четвертый год преподает в Университете Санкт-Галена.
«Мы очень горды, тем что курс идет уже четыре года, и проекты продолжает реализовывать. Мы продолжим с радостью решать наши жизненные проблемы, методично превращая их в вызовы». Мы – движущая сила», — подписал видео, которое он разместил на своих страницах в социальных сетях, сам Владимир.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Proudly we are in our 4th year of F.A.C.E. the Challenge method @unistgallen, CAS Change & Innovation Management and the study courses are underway. We will continue with joy to solve our problems in life and methodically turn them into challenges! We are - the driving force!
В субботу, 20 апреля, в киевском Дворце спорта состоится боксерское шоу компании братьев Кличко K2 Promotions Ukraine