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Чисора вызвался заменить Миллера в бою с Джошуа

Чисора вызвался заменить Миллера в бою с Джошуа
19:16 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора хочет встретиться на ринге с британцем Энтони Джошуа.

Чисора предложил свою кандидатуру после того, как стало известно о положительной допинг-пробе Джарелла Миллера, с которым должен был 1 июня сразиться Джошуа. Пока ещё о дисквалификации Миллера объявлено не было, но велика вероятность, что он не будет допущен к бою.

«Каждый хочет принять участие в таком поединке. Как только подписываешь контракт, обеспечиваешь себя на всю жизнь.

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Я думаю, что Джошуа нужен соперник, который не боится ярких вспышек прожекторов, соперник, который бился за чемпионские титулы. Мне сегодня позвонил Чисора, ему предстоит драться в субботу. Но он хочет стать соперником Джошуа. Чисора дрался со многими сильнейшими боксёрами, он побеждал в поединке с Диллианом Уайтом, которого большинство организаций считают номером один.

Я сегодня говорил с Эдди Хирном (промоутер Джошуа. – Прим. «ред»). Он сказал, что мы сможем обсудить этот вариант», — приводит слова Дэвида Хэя, представляющего Чисору, Daily Express.

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Дерек Чисора, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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