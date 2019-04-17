Чисора вызвался заменить Миллера в бою с Джошуа

Новости спорта: Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора хочет встретиться на ринге с британцем Энтони Джошуа.

Чисора предложил свою кандидатуру после того, как стало известно о положительной допинг-пробе Джарелла Миллера, с которым должен был 1 июня сразиться Джошуа. Пока ещё о дисквалификации Миллера объявлено не было, но велика вероятность, что он не будет допущен к бою.

«Каждый хочет принять участие в таком поединке. Как только подписываешь контракт, обеспечиваешь себя на всю жизнь.

Я думаю, что Джошуа нужен соперник, который не боится ярких вспышек прожекторов, соперник, который бился за чемпионские титулы. Мне сегодня позвонил Чисора, ему предстоит драться в субботу. Но он хочет стать соперником Джошуа. Чисора дрался со многими сильнейшими боксёрами, он побеждал в поединке с Диллианом Уайтом, которого большинство организаций считают номером один.

Я сегодня говорил с Эдди Хирном (промоутер Джошуа. – Прим. «ред»). Он сказал, что мы сможем обсудить этот вариант», — приводит слова Дэвида Хэя, представляющего Чисору, Daily Express.