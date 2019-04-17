Скачать
Среда, 17.04.2019
Ингулец сенсационно обыграл Зарю и сыграет в финале Кубка Украины
Ингулец сенсационно обыграл Зарю и сыграет в финале Кубка Украины
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Женский Евробаскет может пройти в Украине
Женский Евробаскет может пройти в Украине
Усик зажег на тренировке (Видео)
Усик зажег на тренировке (Видео)

На бой с Ломаченко претендуют три человека

На бой с Ломаченко претендуют три человека
18:32 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Следующий поединок Василия Ломаченко должен состояться в сентябре.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о трех возможных оппонентах для следующего боя украинца в сентябре.

"Мы увидим Ломаченко в ринге уже в сентябре. У нас есть на примете три человека для следующего поединка Василия. Основные варианты - Ричард Комми и Майки Гарсия. Гарсия может получить бой, если спустится обратно в легкий вес.

Российский промоутер потребовал от Ломаченко отказаться от титула WBO

Если Майки этого не сделает, мы поговорим с президентом WBC Маурисио Сулейманом о бое за титул WBC между Люком Кэмпбеллом и Ломаченко. Поединок с Гарсией, конечно, солиднее. Если мы сделаем бой с Кэмпбеллом, мы проведем его в Англии", - приводит слова Арума Fight Hub.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Барселона - Манчестер Юнайтед: события матча
02 "Было неприятно смотреть": Промоутер Фьюри - о бое Ломаченко - Кролла
03 Аякс выбил Ювентус на пути в полуфинал Лиги чемпионов
04 Барселона - Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд
05 Лига чемпионов. Барселона разгромила Манчестер Юнайтед
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь