На бой с Ломаченко претендуют три человека

Новости спорта: Следующий поединок Василия Ломаченко должен состояться в сентябре.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василия Ломаченко Боб Арум рассказал о трех возможных оппонентах для следующего боя украинца в сентябре.

"Мы увидим Ломаченко в ринге уже в сентябре. У нас есть на примете три человека для следующего поединка Василия. Основные варианты - Ричард Комми и Майки Гарсия. Гарсия может получить бой, если спустится обратно в легкий вес.

Если Майки этого не сделает, мы поговорим с президентом WBC Маурисио Сулейманом о бое за титул WBC между Люком Кэмпбеллом и Ломаченко. Поединок с Гарсией, конечно, солиднее. Если мы сделаем бой с Кэмпбеллом, мы проведем его в Англии", - приводит слова Арума Fight Hub.