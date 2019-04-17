Глава Mayweather Promotions: Лопес победит Ломаченко

Новости спорта: Леонард Эллерби высказал уверенность в том, что Василий Ломаченко проиграл бы Теофимо Лопесу.

Глава промоутерской компании Mayweather Promotions Леонард Эллерби считает, что бой между чемпионом WBA и WBO Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом никогда не состоится по той причине, что в промоутерской компании украинца понимают, что их боец проиграет.

По словам Эллерби в Top Rank специально не хотят устраивать бой с молодым бойцом.

"Я думаю, что Ломаченко - это выдающийся талант. Но в то же время, он не настолько хорош, как многие думают. Он не лучше Теренса Кроуфорда. А бой Ломаченко - Лопес - это вообще чушь, этого поединка никогда не будет. В Top Rank (промоутерская компания Ломаченко - ред.) хорошо знают, что делают. Не могу сказать о них ничего плохого, но Лопес все время всем говорит: "Я хочу драться с Ломаченко". Теофимо уже сейчас узнаваемый боксер, они могут организовать этот бой хоть завтра.

Но угадайте почему этого не происходит? Потому что эти ребята не стали бы такими успешными в спорте, если бы не принимали плохих решений. Они чувствуют, что Лопес победит Ломаченко. Дело не в том, что Василий провел 400 любительских боев, а в том, что благодаря своему стилю Теофимо надерет ему задницу. Вот почему они начинают вести разговоры о поединке с Джервонтой Дэвисом. А ведь у них под носом есть хороший бой, который они могут устроить в любой момент", - цитирует Эллерби BoxingScene.