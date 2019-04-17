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Джошуа заговорил о бое с Усиком

Джошуа заговорил о бое с Усиком
20:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Джошуа считает, что поединок с украинцем будет грандиозным.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал о своих планах на будущее. Британец заявил, что хотел бы провести поединки с чемпионом WBC Деонтеем Уайлдером и дебютантом хэвивейта Александром Усиком.

"Я поступлю правильно, если проведу бой с Уайлдером. После этого я могу подраться с Усиком, потому что бой абсолютного чемпиона тяжелого веса против абсолютного чемпиона супертяжелого веса будет чем-то грандиозным.

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Моя задача - стать абсолютным чемпионом. Если я этого не сделаю, так зачем вообще мне заниматься боксом? Я хочу получить пояс WBC. Это - моя цель", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик.
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