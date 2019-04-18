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Слова Беринчика перед боем против Аракавы в Киеве

Слова Беринчика перед боем против Аракавы в Киеве
08:52 Сегодня Телеграф Сегодня

Новости спорта: Бой украинского интерконтинентального чемпиона WBO и 37-летнего японского Рокки состоится в Киеве 20 апреля.

В среду на тренировке в Киеве впервые встретились лицом к лицу интерконтинентальный чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (10-0, 7 КО) и претендент на его титул 37-летний японский Рокки Нихито Аракава (32-6-2, 18 КО). 20 апреля эти парни схлестнуться в главном бою вечера в столичном Дворце спорта. "Осталось сбросить килограммчик, – отметил Денис накануне первой защиты. – У Аракавы большой багаж опыта из 40 боев. Он – левша. Постоянно будет идти вперед, давить меня. Думаю, он приехал не за чеком, а повоевать. Настоящий самурай, который будет оздоравливать меня в субботу. С моей стороны будет и драка, и дистанция, и обе стойки – правостороння и левостороння. Будет разнобой. Как выйду? Будет замануха, 6 человек у меня на помощи". Напомним, что ранее Беринчик предложил болельщикам угадать, в каком образе он выйдет в ринг.

В 2013-м Аракава дрался за титул "временного" чемпиона WBC с Омара Фигероа, а в 2014-м за статус официального претендента на полноценный пояс с Хорхе Линаресом. Оба боя проиграл, но бился до финального гонга. Прошлый бой с Кристобелем Беричник закончил нокаутом в 7 раунде, в этот раз хочет пройти всю дистанцию: "Соперник непростой. Три месяца я готовил себя к 12-раундовому поединку. Титул легко завоевать, но трудно удержать".

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Победа приблизит Беринчик к бою за пояс чемпиона мира WBO с эск-партнером по сборной Василием Ломаченко: "Я пока не официальный претендент и рано говорить о бое с Ломаченко. Сейчас есть соперник, который приехал из Японии, его надо одолеть. Когда обновится рейтинг WBO (Денис там 11-й, Аракава – 7-й. – Авт.), мы уже поймем, в каком направлении двигаться дальше. Не шутили ли мы по этому поводу с Василием? Нет, но, думаю, мы встретимся, и я поинтересуюсь у него мнением по этому поводу. Думаю, он ни разу не смотрел на 11 номер рейтинга".

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Бокс, Денис Беринчик, Новости бокса, Нихито Аракава.
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