Промоутер Деревянченко: Сергей доказал, что остается одним из лучших

Новости спорта: Украинец стал претендентом на пояс IBF, победив в последнем бою немца Кулкая.

Лу Ди Белла, промоутер украинского средневеса Сергея Деревянченко (13-1, 10 KO) рассказал об окне возможностей, которое открылось для спортсмена после победы над Джеком Кулкаем (25-4, 13 КО).

"В субботу, нанеся поражение Кулкаю, Сергей доказал, что остается одним из лучших средневесов в мире. Одержав эту победу, он заслужил возможность драться за пояс IBF. Я обещаю вам, что мы продолжим искать для Сергея самые крупные поединки с элитой среднего дивизиона", - приводит слова промоутера BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Сауля Альвареса не интересует встреча с Деревянченко.