Усик поддержит Беринчика и Митрофанова на вечере бокса в Киеве

Новости спорта: Шоу K2 Promotion 20 апреля соберет целую плеяду звезд мирового бокса.

По информации SportArena, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик станет одним из звездных гостей боксерского шоу, которое пройдет в столичном Дворце спорта в ближайшую субботу. Главным боем вечера станет поединок Дениса Беринчика за звание чемпиона WBO International против неуступчивого японца Нихито Аракавы.

Как мы уже сообщали ранее, шоу во Дворце спорта также посетят легенда мирового бокса, мэр Киева Виталий Кличко и действующий чемпион мира WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик.

Напомним, что поединок с Аракавой может стать для Дениса Беринчика последним в Украине.

Вторым главным боем вечера будет 8-раундовый поединок Дениса Митрофанова. Соперником украинца станет испанец Хорхе Вальеха по прозвищу Акула. Стоимость билетов на шоу – от 100 гривен.