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Пулев и Ковнацки отказались от боя с Джошуа

Пулев и Ковнацки отказались от боя с Джошуа
20:09 Сегодня Телеграф allboxing.ru

Новости спорта: Адам Ковнацки и Кубрат Пулев ответили отказом на предложение выйти 1 июня на ринг против Энтони Джошуа.

Супертяжеловесы Адам Ковнацки и Кубрат Пулев ответили отказом на предложение выйти 1 июня на ринг против действующего обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в дивизионе Энтони Джошуа, вместо Джеррелла Миллера, провалившего накануне допинг-тестирование.

Адам Ковнацки, у которого не было запланировано никакого боя на ближайшее время, мотивировал свой отказ от предложения Эдди Хирна тем, что находится не в лучшей форме и не успеет подготовиться к такому ответственному поединку за оставшиеся до него шесть недель, пишет Allboxing.

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Что касается Кубрата Пулева, то его промоутер Боб Арум объяснил, что не может в настоящее время вести переговоры, поскольку Пулев был лишен лицензии из-за инцидента с поцелуем журналистки, а заседание Спортивной комиссии Калифорнии, на котором будет рассматриваться его апелляция, состоится только в середине мая.

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Бокс, Джошуа, Кубрат Пулев, Новости бокса, Адам Ковнацки.
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