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Соперник Джошуа станет известен на следующей неделе

Соперник Джошуа станет известен на следующей неделе
21:37 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Скорее всего следующим соперником Энтони Джошуа станет американский боксер.

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа, заявил, что очередной соперник его клиента определится на следующей неделе. Джошуа 1 июня должен был встретиться с американцем Джареллом Миллером в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден", но в допинг-пробах спортсмена были обнаружены запрещённые препараты. В итоге Миллер не получил лицензию для проведения боя.

"Соперник Джошуа определится в первой половине следующей недели. Предпочтительный вариант — американский боксёр, мы проводим бой в США, поэтому важно, чтобы противник был отсюда. Не думаю, что им станет Диллиан Уайт.

Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван

У нас есть список из семи-восьми человек, которые подойдут для дебютного боя Джошуа в США. Мы всё решим в ближайшие дни, нам нужно всё проработать", — приводит слова Хирна Sky Sports.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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