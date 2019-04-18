Соперник Джошуа станет известен на следующей неделе

Новости спорта: Скорее всего следующим соперником Энтони Джошуа станет американский боксер.

Эдди Хирн, промоутер британского боксёра-тяжеловеса Энтони Джошуа, заявил, что очередной соперник его клиента определится на следующей неделе. Джошуа 1 июня должен был встретиться с американцем Джареллом Миллером в Нью-Йорке на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден", но в допинг-пробах спортсмена были обнаружены запрещённые препараты. В итоге Миллер не получил лицензию для проведения боя.

"Соперник Джошуа определится в первой половине следующей недели. Предпочтительный вариант — американский боксёр, мы проводим бой в США, поэтому важно, чтобы противник был отсюда. Не думаю, что им станет Диллиан Уайт.

У нас есть список из семи-восьми человек, которые подойдут для дебютного боя Джошуа в США. Мы всё решим в ближайшие дни, нам нужно всё проработать", — приводит слова Хирна Sky Sports.