Скачать
Пятница, 19.04.2019
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Украинский баскетболист Кравцов о жизни в Испании, сборной Украины и уровне Суперлиги
Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
Лига Европы. Результаты матчей 18 апреля
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве
Беринчик - Аракава: боксеры встретились в Киеве

Промоутер Джошуа раскритиковал США за недостаточную борьбу с допингом

Промоутер Джошуа раскритиковал США за недостаточную борьбу с допингом
02:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа, раскритиковал власти США за недостаточную борьбу с допингом.

С критикой Хирн обратился после того, как стало известно о положительной допинг-пробе американца Джарелла Миллера, с которым 1 июня должен был встретиться Джошуа. Атлетическая комиссия Нью-Йорка в итоге не дала Миллеру лицензию, а бой оказался под угрозой срыва.

"Тестирование в США носит слишком периодический характер. В этой сфере делается недостаточно.

Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван

Если бы тестирование по типу того, которому подвергся Миллер, проводилось бы по всем США, многие боксёры их провалили бы. Сам Энтони настаивал на том, чтобы сдавать пробы ВАДА, и хотел, чтобы это сделал и соперник. Тестирование должно состояться за 14 недель до боя, а расходы на это оплатили бы из промобюджета.

Сейчас выступают боксёры, которые годами не тестируются. Это нужно изменить", — цитирует Хирна Evening Standard.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн, Джаррелл Миллер, Джошуа - Миллер, Энтони Джошуа - Джаррелл Миллер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Лига Европы. Результаты матчей 18.04.2019
02 Манчестер Сити - Тоттехэм: реакция Гвардиолы на отмененный гол (Видео)
03 Кейн показал свою реакцию перед телевизором после матча МС - Тоттенхэм (Видео)
04 СМИ: Роналду готов покинуть Ювентус
05 Английские клубы побили рекорд в Лиге чемпионов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь