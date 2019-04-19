Роуч не считает Ломаченко лучшим боксером мира

Новости спорта: Фредди Роуч считает, что Теренс Кроуфорд превосходит украинца.

Известный тренер Фредди Роуч считает, что чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд на данный момент лучше, чем обладатель титулов WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко и ждет поединка Кроуфорда с Эрролом Спенсом, чтобы узнать, что лучший в мире.

"Теренс Кроуфорд - это лучший боец. Лучше ли он, чем Ломаченко? Да.

Лома выглядел достаточно красиво в крайнем бою. Когда он играется в ринге, расстраивает парней, как это было в бою с Сосой, - это не очень хорошо выглядит. Но то, как он сделал это в крайнем поединке - это было очень хорошо, очень хорошее выступление. Но я все еще думаю, что он не лучший. А лучшего мы узнаем, когда Кроуфорд встретится со Спенсом", - сказал Роуч в интервью Fighthub.