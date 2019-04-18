Хирн назвал условие для боя Ломаченко за титул абсолютного чемпиона мира

Новости спорта: Эдди Хирн рассказал о потенциальном бое между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

Тренер Люка Кэмпбелла Эдди Хирн прокомментировал желание промоутера Василия Ломаченко Боба Арума организовать бой между бойцами.

"Люк Кэмпбелл. Он должен драться за титул WBC. На этой неделе он должен быть утвержден для боя с Майки Гарсией, но тот, очевидно, оставит титул вакантным. Боб Арум желает свести Кэмпбелла с Ломаченко за вакантный титул WBC. Что бы вы сделали, приняли бой или подрались бы за вакантный титул, а потом сошлись бы в объединительном бою с Ломаченко? Приняли бы двойной гонорар сейчас или, взяв вакантный титул, подрались бы за четырехкратный гонорар в бою за звание абсолютного чемпиона? В его ситуации, когда ему осталось около 10 поединков в спорте, он должен драться за вакантный титул. Если Ломаченко побьет Комми, то будет бой за абсолютного чемпиона. Это огромный поединок", - сказал Хирн в интервью IFL TV.

Напомним, 12 апреля Ломаченко защитил титулы в бою с подопечным Эдди Хирна Энтони Кроллой.