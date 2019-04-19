Беринчик запустил собственный бренд одежды

Новости спорта: Украинский боксер Денис Беринчик будет продавать одежду "Berinchyk"

Украинский боксер Денис Беринчик пошел по пути других спортсменов (например, Златана Ибрахимовича), запустив собственный бренд одежды.

«Ещё одна хорошая новость: бренд «Berinchyk» уже в деле! Вместе с @wrestling_accessories и @miko_laevich делаем ветер! Заказать можно в @deli.by.rinchi», — написал Денис в Инстаграме.

Аккаунт @deli.by.rinchi пока что не перестроился под продажу одежды от Беринчика. На данный момент он предлагает пользователям следующие категории товаров и услуг: кофе, бургеры, тортики, массаж, showroom, маникюр.

20 апреля Беринчик проведет бой за титул чемпиона WBO international против японца Никито Аракавы в киевском Дворце спорта. Поддержать украинца придут Виталий Кличко, Александр Гвоздик и Александр Усик.