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Уайлдер раскритиковал Миллера

Уайлдер раскритиковал Миллера
12:33 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Деонтей считает, что Джаррелл подвел всю свою семью.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с американцем Джарреллом Миллером, которого обвинили в употреблении допинга. Напомним, Миллер должен был провести бой с Энтони Джошуа 1 июня, но ему не выдали лицензию и участие в поединке сорвалось.

"Я разочарован действиями Миллера и считаю, что он подвел всю свою семью. Джаррелл упустил огромную возможность. Помню, как он рассказывал, что в детстве его семья жила в ужасных условиях. Я вам скажу так, если тебе подворачивается шанс, ты держишься за него обеими руками. Он этого не сделал.

Официально. Бой Миллер - Джошуа сорван

Миллер мог заработать огромные деньги за бой с Джошуа. Если бы я оказался на его месте, я бы пил одну воду. Мало кто верит, что он может победить Джошуа. Но он все равно получил бы эти деньги, которые позволили бы его семье жить гораздо лучше", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Отметим, что Джошуа таки выйдет на бой 1 июня, но его соперника объявят на следующей неделе.

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Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Джаррелл Миллер.
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