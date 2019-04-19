Уайлдер раскритиковал Миллера

Новости спорта: Деонтей считает, что Джаррелл подвел всю свою семью.

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с американцем Джарреллом Миллером, которого обвинили в употреблении допинга. Напомним, Миллер должен был провести бой с Энтони Джошуа 1 июня, но ему не выдали лицензию и участие в поединке сорвалось.

"Я разочарован действиями Миллера и считаю, что он подвел всю свою семью. Джаррелл упустил огромную возможность. Помню, как он рассказывал, что в детстве его семья жила в ужасных условиях. Я вам скажу так, если тебе подворачивается шанс, ты держишься за него обеими руками. Он этого не сделал.

Миллер мог заработать огромные деньги за бой с Джошуа. Если бы я оказался на его месте, я бы пил одну воду. Мало кто верит, что он может победить Джошуа. Но он все равно получил бы эти деньги, которые позволили бы его семье жить гораздо лучше", - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Отметим, что Джошуа таки выйдет на бой 1 июня, но его соперника объявят на следующей неделе.