Усик: С лишним весом будет сложно отработать 12 раундов

Новости спорта: Александр Усик (16-0, 13 КО) рассказал об особенностях набора веса перед дебютом в супертяжелом весе.

Усик 25 мая в Оксон-Хилле в первом бою в рамках супертяжелого дивизиона встретится с 38-летним французом Карлосом Такамом (36-5-1, 28 КО).

"Я не начал набирать вес. Вес такой же, какой был в межсезонье. Просто его сейчас нужно обработать, «перевести» в другое качество. Мы считали, что мне не нужно 100 кг весить, даже 99 не нужно – рабочий вес в бою будет 97 кг. Если будет больше, то теоретически мы не сможем отбоксировать 12 раундов.

Мы всегда настраиваемся на 12 раундов. С лишним весом будет очень сложно вытянуть с тем темпом, с которым мы работаем", - рассказал Усик в беседе с олимпийским чемпионом по тяжелой атлетике Алексеем Торохтием.