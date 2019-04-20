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Амир Хан хочет удивить весь мир в бою с Кроуфордом

Амир Хан хочет удивить весь мир в бою с Кроуфордом
06:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Амир Хан высказался касательно боя против Теренса Кроуфорда.

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился ожиданиями от поединка с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом, дав понять, что в этой встрече он рассчитывает на успех.

"Если люди и сам Кроуфорд будут судить обо мне по недавнему бою с Самуэлем Варгасом, то думаю, что я удивлю весь мир. Если они думают, что увидят того же боксёра, который был в одном ринге с Варгасом, то очень удивятся", — приводит слова британца Boxingnews24.

Амир Хан: Бой с Кроуфордом - шанс показать, что я могу быть великим

Встреча Теренс Кроуфорд — Амир Хан состоится 20 апреля на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке. Для американского боксёра это будет вторая защита титула по версии WBO. В минувшем поединке он нокаутировал Хосе Бенавидеса.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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