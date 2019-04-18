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Амир Хан: Бой с Кроуфордом - шанс показать, что я могу быть великим

Амир Хан: Бой с Кроуфордом - шанс показать, что я могу быть великим
04:09 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан поделился ожиданиями от противостояния с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Теренсом Кроуфордом.

Британец дал понять, что победа в этом бою может стать поворотным моментом в его карьере.

«Это мой шанс показать, что я могу быть великим. Именно за таким поединком я гнался многие годы. Знаю, как много хорошего говорят о Теренсе, но верю, что могу победить его. В противном случае я бы не принял этот бой. Хочу получать самые сложные вызовы. Никогда не убегал от трудностей и вызовов. Они мотивируют меня и заставляют показывать максимум. В боксе всегда хочешь сражаться с лучшими», — приводит слова британца BoxingScene.

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Бой Кроуфорда с Ханом состоится 20 апреля в Нью-Йорке.

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Амир Хан, Бокс, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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